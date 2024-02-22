Эрдоган заявил, что истребитель Kaan поступит в ВВС Турции до конца 2028 года

Президент страны напомнил, что самолет пятого поколения успешно совершил первый полет

СТАМБУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Национальный истребитель пятого поколения Kaan поступит на вооружение ВВС Турции до конца 2028 года. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш самолет пятого поколения Kaan успешно совершил первый полет. Он стал важным результатом почти 15-летних работ. Мы рассчитываем, что истребитель поступит на вооружение наших ВВС до конца 2028 года", - сказал Эрдоган на предвыборном митинге в городе Денизли на юге страны. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Истребитель Kaan совершил первый испытательный полет 21 февраля. Он вылетел с авиабазы турецких ВВС Мюртед в Анкаре и после тестового полета туда же вернулся.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет" компанией Turkish Aerospace Industries. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.