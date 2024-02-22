В КНР заявили, что страны ШОС должны на равноправной основе улучшать глобальное управление

Министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что в процессе международного сотрудничества все заинтересованные стороны должны уважать ключевые интересы и пути развития друг друга, а также укреплять стратегические контакты

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны на равноправной основе совершенствовать систему глобального управления, придерживаясь многостороннего подхода и многополярности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Нам необходимо совершенствовать глобальное управление, отказаться от менталитета холодной войны, - подчеркнул он, выступая на приеме по случаю 20-й годовщины секретариата организации. - Перед лицом глобальных кризисов нам следует придерживаться многостороннего подхода, выступать за равноправную и упорядоченную многополярность в мире".

Как уточнил китайский дипломат, в процессе международного сотрудничества все заинтересованные стороны должны уважать ключевые интересы и пути развития друг друга, укреплять стратегические контакты, усиливать взаимную поддержку. Ван И напомнил, что страны, входящие в ШОС, имеют длительную многовековую историю дружественных обменов.

"Нам нужно расширять масштабы межличностного взаимодействия, <...> содействовать гармоничному развитию различных цивилизаций в регионе, способствовать укреплению взаимопонимания и усилению близости между народами всех стран", - добавил Ван И.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023-м - Иран. Вскоре ожидается завершение процесса вступления в организацию Белоруссии.

Секретариат ШОС открылся в Пекине 15 января 2004 года.