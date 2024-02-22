СМИ: палестинцы проведут 27 февраля "День гнева" в знак протеста против агрессии Израиля

По сведениям агентства WAFA, в ходе акции выразят поддержку палестинским заключенным, которые содержатся в израильских тюрьмах

РАБАТ, 22 февраля. /ТАСС/. Различные палестинские общественные организации планируют 27 февраля провести "День гнева" в знак протеста против агрессии Израиля в отношении палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

По его информации, в ходе акции будет также выражена поддержка палестинским заключенным, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Как отметили представители Комиссии по делам заключенных и бывших заключенных на заседании, состоявшемся в городе Эль-Бира (на Западном берегу реки Иордан), "палестинский вопрос переживает критическую стадию, поскольку Израиль нарушил права палестинцев и превратил их жизнь в ад". Ожидается, что "День гнева" состоится на территории всех палестинских провинций.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта число жертв в секторе Газа превысило 29,4 тыс., ранения получили более 69,4 тыс. человек.