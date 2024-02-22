WSJ: ХАМАС готово снизить требования по заложникам для достижения сделки с Израилем

Движение требовало ранее освободить всех женщин и детей, а также приговоренных к пожизненному заключению

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово снизить требования по числу палестинских заключенных, для которых оно хочет освобождения в рамках сделки с Израилем. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

Ранее движение требовало освободить всех женщин и детей, а также приговоренных Израилем к пожизненному заключению. В настоящее время в рамках переговоров ХАМАС выразило готовность снизить число заключенных до 3 тыс. человек, но при этом по-прежнему требует освобождения тех, кто отбывает длительные тюремные сроки по делам, связанным с терроризмом.

Как отмечает издание, ключевым препятствием на переговорах остается вопрос о продолжительности прекращения огня. ХАМАС требует, чтобы переговоры о постоянном прекращении огня начались немедленно после начала шестинедельной паузы. По словам египетских чиновников, ХАМАС потребовало разработать план, согласно которому дальнейшее освобождение заложников во время прекращения огня будет зависеть от прогресса в переговорах по прекращению войны.

Между тем движение ХАМАС заявило, что будет удерживать в заложниках мужчин - израильских солдат до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из Газы. Власти Израиля ранее сообщили, что они готовы обсуждать только гуманитарные аспекты сделки, однако, по словам египетских чиновников, израильская сторона не прислала в Каир техническую группу для начала непрямых переговоров с ХАМАС.

28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже". При этом он подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа.

Ранее в среду министр в израильском военном кабинете Бени Ганц в ходе брифинга в Тель-Авиве заявил о "первоначальных признаках" продвижения к новой сделке с ХАМАС по освобождению заложников. ХАМАС ранее требовало прекращения огня на 4,5 месяца, в течение которых обещало поэтапно освободить оставшихся заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем 1,5 тыс. палестинских заключенных, в том числе 500 человек, отбывающих пожизненное заключение. Кроме того, движение настаивало на том, чтобы Израиль отвел свои войска к границе сектора Газа на время перемирия, а также снял ограничения на ввоз продовольствия и обеспечил возвращение жителей на север анклава.

Ситуация в регионе

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.