Ван И заявил, что страны ШОС должны твердо обеспечивать региональную стабильность

Глава МИД Китая отметил, что на международной арене происходит множество стремительно происходящих перемен

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны твердо контролировать обеспечение региональной стабильности, от которой зависит их долгосрочное развитие. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы должны обеспечивать региональную безопасность. Безопасность - это предпосылка для развития, и мы должны твердо держать в руках долгосрочную стабильность в регионе", - сказал он, выступая на приеме по случаю 20-летия секретариата организации. Глава МИД отметил, что на международной арене наблюдается множество стремительно происходящих перемен, которые придают особую актуальность вопросам поддержания безопасности. По его словам, странам ШОС следует "смело следовать веянию времени" и стремиться к общим целям развития.

"Мы должны придерживаться совместного и всеобъемлющего сотрудничества, обеспечивать устойчивое управление безопасностью, совершенствовать механизм ШОС по противодействию угрозам и вызовам в соответствующей сфере, укреплять сотрудничество в таких направлениях, как стратегическая оборона, данные в правоохранительной области и биобезопасность, совместно создавать надежный безопасный заслон", - добавил Ван И.

Как он уточнил, членам организации необходимо продолжать укрепление прагматичных связей. "ШОС - самый обширный в мире механизм всеобъемлющего регионального сотрудничества, охватывающий больше всего населения. У него огромный потенциал развития", - подчеркнул дипломат. Он предложил формировать как максимальное количество платформ для активизации взаимодействия, создавать дополнительные возможности ради повышения всеобщего благосостояния.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году - Иран. Вскоре ожидается завершение процесса вступления в организацию Белоруссии.