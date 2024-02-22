Нетаньяху заявил, что Израиль находится на пути к полной ликвидации ХАМАС

Премьер-министр еврейского государства добавил, что страна не остановится, пока не добьется полной победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Израиль находится на пути к полной ликвидации правящего в секторе Газа движения ХАМАС и не остановится, пока не добьется полной победы. С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи с военнослужащими на севере страны.

"На юге (в секторе Газа - прим. ТАСС) у нас есть одна простая цель: полная победа. Мы находимся на пути к ликвидации ХАМАС и освобождению наших заложников. Мы не сдадимся, пока не добьемся полной победы", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

"На севере [Израиля] у нас простая цель - вернуть жителей. Для этого мы должны восстановить безопасность, и это будет достигнуто. Здесь мы не уступим, мы добьемся этого одним из двух способов - либо военным путем, если необходимо, либо - дипломатически, если возможно", - продолжил Нетаньяху. "В любом случае [шиитскому движению] "Хезболлах" пора понять, что Израиль восстановит безопасность", - подчеркнул премьер.

"По сути, мы участвуем в одной битве от сектора Газа [в южной части Израиля] до горы Хермон [на севере Израиля], а в промежутках мы также боремся с терроризмом по всей стране, как это произошло сегодня", - отметил премьер, имея в виду теракт возле Маале-Адумим, в результате которого в четверг один израильтянин был убит и еще 8 получили ранения.