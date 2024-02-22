Делегация Белоруссии в ПА ОБСЕ заявила, что Запад не готов обсуждать безопасность в Европе

Руководитель делегации Андрей Савиных отметил, что архитектура европейской безопасности рушится на глазах

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Белоруссия готова участвовать в переговорах по воссозданию механизмов безопасности в Европе, но не наблюдает такого желания со стороны Запада. Об этом в Вене в ходе выступления на заседании Общего комитета Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности заявил руководитель белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андрей Савиных.

"Всем политическим силам будет нужно сесть за стол переговоров и на прозрачных, честных и равноправных принципах воссоздать механизмы безопасности в Европе. Внешняя политика Беларуси основана на добрососедстве, Уставе ООН и принципах международного права. Мы к таким переговорам и такому развитию событий готовы уже сегодня. Но мы пока не видим такой готовности от наших западных соседей", - сказал он на видеозаписи, распространенной пресс-службой Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии.

Савиных констатировал, что архитектура европейской безопасности рушится на глазах. "Ушел в прошлое режим контроля над обычными вооружениями в Европе. Парализованы механизмы укрепления доверия, не работают переговорные форматы. Постыдная практика психологических манипуляций, истерических и напыщенных, а также клеветнических заявлений, которые мы видим со стороны коллективного Запада, ведет только к углублению разделительных линий", - указал он.

Руководитель белорусской делегации подчеркнул, что в основе таких "порочных практик лежит бездумное и деструктивное продвижение натоцентричной безопасности для избранных стран, ложная уверенность в способности обеспечить собственную безопасность в ущерб другим странам-соседям, слепая уверенность, что <...> через давление, санкции и дезинформацию можно добиться любых политических целей". "Уверяю вас, это не так! Очень скоро все присутствующие будут вынуждены убедиться в бесперспективности и разрушительности этого курса, - обратился Савиных к участникам заседания.

Площадка для диалога

В конце января председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил о том, что Белоруссия, несмотря на конфронтацию с Западом, планирует направить делегацию для участия в 23-м зимнем заседании ПА ОБСЕ в Вене. Он указывал на необходимость "использовать это мероприятие для поиска возможных путей нормализации отношений с государствами-участниками и продвижения национальных приоритетов, в том числе через парламентариев, конструктивно настроенных к Белоруссии стран".

В ходе состоявшегося в конце февраля 2023 года 22-го зимнего заседания ПА ОБСЕ ряд делегатов покинули зал заседания сразу после начала выступления Савиных, возглавлявшего белорусского делегацию. Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителей Белоруссии. По итогам февральской сессии прошлого года российская и белорусская делегации в ПА ОБСЕ приняли совместное заявление с призывом сохранить эту межпарламентскую платформу для диалога с Западом в будущем. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия должны присутствовать на международных площадках, невзирая на давление и провокации. По его мнению, Минск и Москва должны "идти своей дорогой, своим путем", в то время как недружественные силы "пусть визжат, пусть кричат".