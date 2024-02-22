Лавров встретится с Лулой да Силвой в Бразилиа

Встреча назначена на 22 февраля в 18:00 по местному времени

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в четверг в Бразилиа.

В графике президента на этот день значится: "Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров". Указано также, что встреча назначена на 18:00 по местному времени (00:00 мск, 23 февраля). Она состоится в официальной резиденции бразильского лидера - Дворце Алворада.

Лавров сейчас находится в Бразилии для участия во встрече глав МИД Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро. Он уже встретился с бразильским коллегой Мауру Виэйрой, а также с главами внешнеполитических ведомств Боливии, Египта, Мексики, Парагвая,

Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По словам лидера Бразилии Лулы да Силвы, страна пригласит президента России Владимира Путина на саммит, хотя Бразилиа признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям.