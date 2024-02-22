ЦАХАЛ сообщил о ликвидации десятков радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля продолжила расширять наступление в районе Эз-Зейтун и в Хан-Юнисе

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели целенаправленные рейды против ХАМАС и продолжили расширять наступление в районе Эз-Зейтун в северной части сектора Газа, а также ликвидировали не менее 15 вооруженных радикалов в ходе операции в городе Хан-Юнис в южной части палестинского анклава. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"В течение последних суток войска ЦАХАЛ продолжали расширять наступательные операции в районе Эз-Зейтун на севере сектора Газа. В рамках совместной оперативной деятельности ВВС и ЦАХАЛ в Эз-Зейтуне за минувшие сутки силовики уничтожили несколько террористических объектов и убили около 20 террористов. Истребители нанесли удары по 10 целям, откуда велся огонь по войскам ЦАХАЛ в районе Эз-Зейтуна", - говорится в сообщении.

"За минувшие сутки войска ЦАХАЛ ликвидировали более 15 террористов в западной части Хан-Юниса. В ходе целенаправленных рейдов военнослужащие обнаружили автоматы, гранаты, военную технику, а также взрывные устройства и фугасы. Кроме того, беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту, на территории которого был обнаружен террористический отряд", - продолжили в пресс-службе. Кроме того, "в рамках снайперской засады, устроенной войсками ЦАХАЛ в этом районе, войска успешно ликвидировали вооруженный террористический отряд".

В пресс-службе добавили, что "ночью израильские ВМС атаковали и уничтожили несколько плавсредств, использовавшихся террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад" на юге Газы". Кроме того, "в ходе обысков, проведенных войсками ЦАХАЛ в центральной части сектора Газа, военные обнаружили и уничтожили заминированную ракетную площадку в районе, откуда, скорее всего, планировались пуски ракет по израильской территории", сообщили в армейском ведомстве.