Reuters: хуситы запретили судам США и Великобритании заходить в воды Красного моря

По данным агентства, кораблям также запрещено ходить в Аравийском море и в Аденском заливе

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) распространило среди рядя судоходных и страховых компаний уведомление о запрете для американских и британских судов ходить в водах Красного и Аравийского морей. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, сформированный мятежниками Центр координации гуманитарных операций разослал судоходным и страховым компаниям уведомление о том, что судам, которые ходят пол флагом США и Великобритании или принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам, запрещено заходить в воды Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива. То же самое касается и зарегистрированных в Израиле или связанных с еврейским государством судов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" США вместе с союзниками начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.