Эксперт заявил, что у ВСУ нет шанса на победу даже при получении нового финансирования

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что у Украины есть шанс удержать те территории, которые находятся под их контролем

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Финансирование Западом не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) одержать победу. Такое мнение выразил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, опубликованном на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive.

"Украинцы понесут поражение, и единственный вопрос в том, сколько территорий они потеряют в процессе и сколько еще людей погибнут", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Украины шанс на победу в случае получения дополнительного финансирования. По его словам, есть два варианта развития событий. В первом случае "украинцы смогут удержать те территории, которые находятся под их контролем", во втором - "есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий". "В обоих случаях Украина проигрывает", - сказал он.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.