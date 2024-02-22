Генпрокуратура Армении отправила в РФ документы о выдаче азербайджанского фитнес-тренера

Кямиль Зейналлы объявлен в международный розыск по статье "убийство"

ЕРЕВАН, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении отправила российской Генпрокуратуре документы о выдаче азербайджанского фитнес-тренера Кямиля Зейналлы, которого задержали накануне в московском аэропорту Домодедово. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написала советник армянского генпрокурора Лусине Мартиросян.

Азербайджанское агентство Trend передавало 21 февраля со ссылкой на источник, что Зейналлы выпущен на свободу и "уже завтра вернется в Азербайджан".

"Генпрокуратура получила сегодня от компетентного армянского органа пакет документов о выдаче Армении находящегося в розыске гражданина Азербайджана, задержанного вчера правоохранительными органами России. Указанный пакет вместе с ходатайством об экстрадиции, составленным Генеральной прокуратурой Армении, был направлен в Генеральную прокуратуру России", - написала Мартиросян.

В среду фитнес-тренер написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что был доставлен в отделение полиции в аэропорту Домодедово, когда собирался возвращаться в Баку. Пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саргсян подтвердил ТАСС, что Ереван объявил его в международный розыск по статье "убийство".