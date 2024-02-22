Баку передал Еревану очередные комментарии по проекту мирного соглашения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что Баку заинтересован в начале переговорного процесса в этом направлении

БАКУ, 22 февраля. /ТАСС/. Азербайджан передал Армении очередные комментарии по проекту мирного соглашения между двумя странами. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов, принимая спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан передал Армении очередные комментарии [к проекту мирного соглашения] и заинтересован в начале переговорного процесса в этом направлении", - говорится в сообщении. Согласно информации, азербайджанский министр подчеркнул, что содержащиеся в конституции, законодательных актах Армении положения, посягающие на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, неприемлемы.

По данным пресс-службы МИД, на встрече были также обсуждены текущее состояние отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, процесс нормализации между Баку и Ереваном.

21 февраля секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил журналистам, что полученные из Азербайджана предложения по проекту мирного соглашения - это ответ на вариант армянской стороны, отправленный в Баку 4 января.