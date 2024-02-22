Наблюдатели СНГ не выявили грубых нарушений с начала досрочного голосования в Белоруссии

По словам генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, миссия наблюдателей от Содружества на парламентских выборах в Белоруссии видит свою задачу не только в объективной оценке электорального процесса, но и в оказании помощи с целью улучшения организации голосования

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) не выявила грубых нарушений с начала проходящего в Белоруссии досрочного голосования на парламентских выборах. Об этом заявил глава миссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Не находим никаких грубых нарушений, которые бы мешали свободному волеизъявлению граждан", - сказал он после встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорем Карпенко.

По словам Лебедева, миссия наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Белоруссии видит свою задачу не только в объективной оценке электорального процесса, но и в оказании помощи с целью улучшения организации голосования. "Мы не ставим перед собой задачу искать какие-то "жуки", недостатки, потом размахивать этим, [утверждая,] что выборы недемократичные, неоткрытые и так далее. Наша задача, конечно, [состоит в том, чтобы] дать объективную оценку. С другой стороны, мы не стесняемся об этом говорить, [задача состоит и в том, чтобы] помочь нашим друзьям, братьям-белорусам", - сказал он.

Он отметил, что не стесняется употреблять подобные формулировки. "Некоторые мне говорят: "Ретроград, какие-то формулировки из советского времени". Но если наши президенты [Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин] говорят, что мы народы-братья, то почему мы должны этого стесняться?" - сказал Лебедев.

"Наша задача - помочь нашим братьям-белорусам в организации выборов с тем, чтобы они прошли четко, достойно, без каких-либо инцидентов, без нарушений. И поэтому, если мы обнаружили какие-то недостатки в организации выборов, мы [их] не прячем куда-то в карман и после завершения выборов показываем. Мы на месте говорим: "Друзья, вы знаете, вот на наш взгляд, у вас здесь не все, значит, в соответствии с законодательством Республики Беларусь по выборам, вот здесь мы вам порекомендовали бы исправить ситуацию". Но, как правило, недостатки, которые обнаруживаются, носят технический характер", - заявил глава миссии наблюдателей СНГ.

Лебедев отметил, что члены миссии СНГ подходят к своей работе ответственно и внимательно. "Знание, компетентность, доброжелательный, ответственный подход, характерный для наблюдателей миссии СНГ, - это гарантия того, что оценки будут объективными", - подчеркнул он.

Выборы и наблюдатели

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на 5 лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 20 по 24 февраля включительно проходит досрочное голосование.

ЦИК Белоруссии аккредитовал 294 международных наблюдателя. Из них 238 представляют СНГ, в том числе 44 направлены Межпарламентской ассамблеей Содружества, 12 - Парламентской ассамблеей ОДКБ, 25 - Парламентским собранием Союза Белоруссии и России, 4 - Постоянным комитетом Союзного государства. 11 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 22 - от Шанхайской организации сотрудничества. В качестве международных наблюдателей, не представляющих какие-либо организации и выступающих как независимые эксперты, аккредитованы 23 человека. Это политики, депутаты, общественные деятели из Болгарии, Германии, Испании, Италии, Литвы, Ливана, Польши, Сербии, Франции, Швеции, Швейцарии, Ирана.