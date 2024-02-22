Депутат ФРГ заявил, что для желающих тягаться с РФ все обернется как в 1812 или 1945 годах

Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф призвал к дипломатическим инициативам по урегулированию конфликта на Украине

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Для того, кто решит тягаться с Россией, все может закончиться как в 1812 или 1945 годах. Такое мнение высказал депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Маттиас Мосдорф, выступая в парламенте.

"Возможно, нужно со всей ясностью сказать, что 10 лет войны на Украине учат нас [следующему]: кто решит тягаться с Россией, закончит либо как Наполеон в 1812 году, либо еще хуже - как в 1945 году. Об этом я хотел бы напомнить в связи с вашим требованием поставить ракеты Taurus", - сказал он, обращаясь к инициаторам резолюции о передаче такого оружия Киеву.

Мосдорф отметил, что согласно статье 2 Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии ("Два плюс четыре"), вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ взяла на себя обязательство обеспечить, что "с ее территории будет исходить только мир". Парламентарий призвал к дипломатическим инициативам по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Бундестаг проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в которой говорится о необходимости поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет намного больше - до 500 км.