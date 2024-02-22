В Таджикистане приняли госпрограмму по охране краснокнижного снежного барса

По данным агентства Ховар, она рассчитана до 2028 года

ДУШАНБЕ, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Таджикистана утвердило государственную программу на 2024-2028 годы по охране снежного барса или ирбиса, который находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщило государственное агентство Ховар.

"Постановлением правительства принята государственная программа по охране снежного барса в Республике Таджикистан на 2024-2028 годы. Программа будет реализована в три этапа - 2024-2026, 2027 и 2028 годы - и даст возможность принять меры по охране и сохранению снежного барса, этого редкого и исчезающего животного", - говорится в сообщении.

Программа включает в себя научные исследования, мониторинг популяции животного, разработку мер по улучшению кормовой базы, а также выработку решений по снижению риска нападений барсов на домашних животных. Кроме того, она также направлена на предотвращение незаконной охоты на барса и защиту среды его обитания, в том числе создание охраняемых природных территорий.

По данным Красной книги Таджикистана, снежный барс находится под угрозой исчезновения - в 2017 году в республике численность этих животных оценивалась в 250 особей. Основными угрозами для барсов в книге назывались браконьеры, сокращение кормовой базы и деградация природных мест обитания. Как сообщил агентству Ховар вице-президент Национальной академии наук Таджикистана доктор биологических наук Абдусаттор Саидов, по результатам исследования фотоловушками можно предположить, что сейчас популяция выросла и в республике находится порядка 500 особей, однако детально изучить места обитания сложно, так как ирбис живет в горах с крутыми склонами на высоте 3-4 тыс. м над уровнем моря. При этом в 60-х годах XX века в Таджикистане насчитывалось около 1 тыс. этих животных.

Снежный барс или ирбис - крупный хищник из семейства кошачьих. Он обитает в Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Мьянме, Непале, Пакистане, России, Таджикистане и Узбекистане, занесен в международную Красную книгу. В Таджикистане популяция барса в основном находится в Горно-Бадахшанской автономной области, охота на это животное в республике запрещена с 1968 года.