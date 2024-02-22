Замглавы МИД Украины Джапарова стала представителем при международных организациях в Вене

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назначена представителем Украины при международных организациях в Вене. Соответствующий указ президента страны Владимира Зеленского опубликован на его сайте.

"Назначить Джапарову Эмине Айяровну постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в тексте документа.

20 февраля о грядущем назначении Джапаровой представителем Украины при ОБСЕ сообщал депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он добавил, что это будет сделано "по семейным обстоятельствам". Однако спустя несколько часов отредактировал свой пост, убрав эту подробность.

Джапарова родилась в 1983 году, окончила институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В июне 2020 г. была назначена первым замминистра иностранных дел Украины. Отвечала за координацию вопросов политической и публичной дипломатии, сотрудничество с ЕС и НАТО, с украинской диаспорой за рубежом, а также за вопросы соблюдения международных договоров Украины, курировала со стороны МИД так называемый форум Крымской платформы. Ранее работала в министерстве информационной политики (ведомство упразднено в 2019 г.), занимаясь темами, связанными с Крымом, воссоединение которого с Россией Киев отказался признавать.