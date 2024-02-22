Израиль расширит полномочия переговорщиков по сделке по освобождению заложников

Параллельно ЦАХАЛ готовит продолжение интенсивных наземных операций в палестинском анклаве, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Израиль расширит полномочия команды переговорщиков, участвующих в консультациях по сделке по освобождению заложников из сектора Газа, параллельно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит продолжение интенсивных наземных операций в палестинском анклаве. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с координатором СНБ США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгурком в штаб-квартире израильского МО в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Мы расширим полномочия, предоставленные нашим переговорщикам по освобождению заложников. В то же время ЦАХАЛ готовит продолжение интенсивных наземных операций", - распространила пресс-служба Минобороны высказывания Галанта.

Дискуссия Галанта и Макгурка "была сосредоточена на усилиях по возвращению 134 заложников домой, оперативной обстановке в опорных пунктах ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа, а также усилиях по оказанию гуманитарной помощи [населению анклава], осуществляемой при содействии Израиля совместно с руководством США и международными партнерами", продолжили в ведомстве. Галант "подчеркнул важность ликвидации остающихся батальонов ХАМАС в центральной и южной частях сектора Газа", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Галант "также поднял вопрос об иранской агрессии, осуществляемой через его сателлитов в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, и обсудил различные действия Ирана, направленные на контрабанду оружия и взрывчатых веществ на территорию Израиля и дестабилизацию региона", продолжили в оборонном ведомстве. Министр обороны "выразил признательность Макгурку за его личную приверженность решению проблемы заложников, а также за его твердую позицию против терроризма и в поддержку обороны Израиля", резюмировали в пресс-службе.

Встреча в Каире

13 февраля в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, Израиля, Катара и Соединенных Штатов. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в Газе, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве. В консультациях были задействованы директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, а также премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетского Управления общей разведки Аббас Камель.

На следующий день израильский портал Walla! со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху решил не направлять израильскую делегацию в Каир для участия в дальнейших консультациях по продвижению к сделке по освобождению заложников.