Госдеп заявил, что США рассчитывают на победу Киева в конфликте на Украине

По словам первого заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, Вашингтон считает, что это соответствовало бы его интересам

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что Киев одержит победу в конфликте на Украине, поскольку Вашингтон считает, что это соответствовало бы его интересам.

С таким заявлением выступила на брифинге для иностранных журналистов первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Что касается США, цель в том, чтобы позволить Украине победить в войне. Это не та война, которую она начала", - утверждала Ким, отвечая на вопрос о том, добиваются ли США победы Киева. "Мы считаем, что нашим собственным интересам соответствует то, чтобы обеспечить победу Украины", - добавила она.