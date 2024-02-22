США заявили, что Украина должна сама решать вопрос о необходимости мирных переговоров с РФ

Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд также утверждает, что единство США с НАТО и европейскими странами якобы позволило "изолировать Россию"

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Украина самостоятельно должна принимать решение о необходимости вступать в мирные переговоры с Россией. С таким утверждением выступила на брифинге для журналистов постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Полагаю, что мы четко обозначили свою позицию. Наша позиция - стоять на стороне Украины до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке, а любое решение о переговорах с русскими - это решение, которое должна принимать Украина. И русским было бы интересно взглянуть на это мирное соглашение и понять, в какой момент они могут сесть за стол переговоров", - ответила она на вопрос журналистов о готовности Вашингтона надавить на Киев, чтобы украинские власти приняли предложение президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры.

При этом Томас-Гринфилд выразила мысль, что "перед этим им (России - прим. ТАСС) нужно просто вывести войска из Украины". "Это и будет мирным соглашением, которые мы все увидим", - считает она.

Постпред США при ООН также утверждает, что единство США с НАТО и европейскими странами якобы позволило "изолировать Россию". "Мы должны быть едины как сторонники Украины, едины с нашими союзниками, как с НАТО, так и с другими европейскими странами, и едины с украинцами. Мы должны быть едины здесь, в Организации Объединенных Наций. И это единство, я думаю, способствовало украинцам, их решимости, их способности сдерживать русских, нашей способности здесь изолировать Россию по этому конкретному вопросу. И это то, что мы должны продолжать делать до тех пор, пока эта война не закончится", - полагает Томас-Гринфилд.

Попытки провести переговоры

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать".