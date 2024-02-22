Египет рассчитывает, что Британия поможет отговорить Израиль от операции в Рафахе

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри выразил надежду, что Соединенное Королевство приложит серьезные усилия для разрешения кризиса и достижения немедленного перемирия в секторе Газа

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Каир рассчитывает, что Великобритания сможет оказать давление на Израиль с тем, чтобы убедить его отказаться от проведения военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на встрече с британским коллегой Дэвидом Кэмероном во время переговоров глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

"Египетская сторона рассчитывает, что Соединенное Королевство сможет надавить на Израиль и убедить его отказаться от нанесения военных ударов по городу Рафах, а также приложит серьезные усилия для разрешения кризиса и достижения немедленного перемирия в секторе Газа", - приводит МИД Египта заявление Шукри на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Министр выразил сожаление в связи с тем, что участники встречи G20, по его мнению, уделили больше внимания вооруженным конфликтам в других регионах, "проигнорировав чудовищную гуманитарную катастрофу, которую в настоящий момент переживают палестинцы в секторе Газа".

Главы МИД Египта и Великобритании в ходе переговоров пришли к согласию о необходимости прекращения огня в палестинском анклаве, обеспечения поставок туда гуманитарных грузов и неукоснительного выполнения резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН по ситуации в Газе.

9 февраля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил военным подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации оставшихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в Рафахе. Министр в военном кабинете Бени Ганц 18 февраля объявил о решении включить Рафах в зону операции в секторе Газа, если радикалы не освободят заложников до конца первой декады марта. Со своей стороны Египет неоднократно заявлял о своем категорическом неприятии операции в Рафахе и предупреждал о ее последствиях.