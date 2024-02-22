Зеленский без плана Б и с угрозой паралича экономики. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на тот случай, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи.

У украинских властей нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию, так как часть подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) укомплектованы лишь наполовину. Однако, по словам экспертов, мобилизация уже создала огромный дефицит рабочей силы, а дополнительный призыв сотен тысяч человек приведет к частичному параличу экономики.

ТАСС собрал актуальную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили девять атак и контратак ВСУ на авдеевском направлении, три атаки на купянском направлении и три атаки на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Потери противника за сутки на всех направлениях, включая донецкое, южнодонецкое и херсонское, составили до 840 бойцов.

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили переоборудованную под ударную ракету ЗРК С-200, восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и 95 беспилотных летательных аппаратов, отметили в военном ведомстве. Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского ЗРК Patriot, а также живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

Без плана Б

Президент Украины в интервью телеканалу Fox News не смог объяснить, в чем заключается его план Б на тот случай, если Вашингтон не предоставит Киеву новый пакет помощи. При этом Зеленский не согласился с утверждением журналиста, что взятие Авдеевки российскими силами открывает новую фазу в ходе конфликта, отметив, что Авдеевка - это только "один город".

Мобилизационные трудности

Часть подразделений ВСУ укомплектована менее чем наполовину, заявил глава фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Поэтому у украинских властей "нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию".

По данным украинских СМИ, число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, который сейчас рассматривает Верховная рада, может составить максимум 850 тыс. Отмечается, что обеспечение одного военного требует в среднем 80 тыс. гривен в месяц, или около $2 тыс., для чего нужно четыре-пять человек, которые будут платить налоги на армию. При этом эксперты и бизнес давно отмечают, что мобилизация создала огромный дефицит рабочей силы, а дополнительный призыв сотен тысяч человек приведет к частичному параличу экономики.

Британские санкции

Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций, включив в него две российские компании алмазо-бриллиантового комплекса, главу "Алросы" Павла Маринычева, предприятия и физических лиц в сфере производства боеприпасов, металлургические компании, фирмы, связанные с продажей и перевозкой нефти, руководство "Новатэка" и проекта компании "Арктик СПГ - 2". Список опубликован на сайте британского МИД.

Из физических лиц под санкциями оказались председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга "Мечел" Игорь Зюзин, четыре члена управляющего совета "Алросы", председатель совета директоров "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых, владельцы УГМК, учредительница ранее подпавшей под санкции компании "Флай бридж" Анна Лужанская.

ЕС сдвинул сроки

Евросоюз больше не рассматривает март как срок начала переговоров о приеме Украины в ЕС, подготовка к этому процессу "может потребовать еще недели или месяцы", заявил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, никакой определенной даты для начала переговоров не существует и "вопрос об ускорении этого процесса не стоит".

Поставки ракет из ФРГ

Германский Бундестаг проголосовал против резолюции фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), требующей поставить Украине крылатые ракеты Taurus. За выступили 182 депутата из 667 присутствовавших, против - 480, еще 5 парламентариев воздержались.

При это парламентарии приняли резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие.

В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются.

Оружие для ВСУ

Великобритания передаст Украине еще 200 высокоточных ракет Brimstone, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, отметив, что этот вид ракет уже якобы "показал способность влиять на ситуацию на поле боя". Он напомнил также, что в ближайшее время Киев должен будет получить от Лондона БПЛА, средства РЭБ, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине.

Дания предоставит Украине военную помощь на сумму 1,7 млрд крон ($247 млн), сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Ранее глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что новый пакет помощи Украине будет включать средства ПВО, БЛА и артиллерийские орудия.