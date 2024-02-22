Глава ЦИК Белоруссии будет наблюдателем на выборах президента России

Игорь Карпенко планирует в середине марта отправиться в РФ

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко планирует в середине марта отправиться в Россию, чтобы участвовать в наблюдении за выборами президента РФ.

"Я планирую ехать в качестве наблюдателя на выборы в Российскую Федерацию. Предварительно мы планируем где-то числа 15 марта выехать", - сказал Карпенко в ходе встречи с главой миссией наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) на парламентских выборах в Белоруссии, генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В конце января Карпенко сообщил о том, что ЦИК Белоруссии получила от российских коллег приглашение направить наблюдателей на выборы президента РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.