КС Молдавии приостановил действие поправок, сокративших бюджет Гагаузии

Вынесение окончательного вердикта переносится на 5 марта ввиду сложности вопроса

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил действие поправок в налоговый кодекс Молдавии, которыми были сокращены поступления в бюджет Гагаузской автономии. Такое решение было принято на заседании, которое транслировалось на сайте судебной инстанции.

"Вынесение окончательного вердикта переносится на 5 марта ввиду сложности вопроса. В то же время судьи решили приостановить действие статьи пункта 11 стати номер 6 Налогового кодекса, измененного 5 октября 2023 года, до окончательного решения суда", - сказала председатель КС Домника Маноле.

В 2023 году власти Молдавии внесли поправки в законы, согласно которым предприниматели из Гагаузии, которые пользуются правом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), должны получать эти средства из бюджета автономии, а не из государственного бюджета. В руководстве автономии считают, что это повлечет существенное сокращение поступлений в местный бюджет.

Провозглашение Республики Гагаузия 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом правовом статусе Гагаузии.