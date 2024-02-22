В Госдепартаменте уверены, что Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила, что законопроект был одобрен в Сенате с большим перевесом

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация уверена, что Конгресс одобрит законопроект о выделении дополнительного финансирования в помощь Украине. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким на брифинге для иностранных журналистов.

"Мы уверены, что американский Конгресс также примет мудрое решение", - сказал она. "Нас радует тот факт, что законопроект был одобрен в Сенате с большим перевесом, и мы с нетерпением ждем, что Палата представителей тоже будет действовать быстро", - добавила Ким.

Американская администрация почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.