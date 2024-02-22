Госдеп заявил, что США пытаются готовить Украину к вступлению в НАТО как можно скорее

Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким отметила, что Вашингтон работает с союзниками альянса, чтобы гарантировать, готовность Киева в кратчайшие сроки

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация стремится подготовить Украину к вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО) как можно скорее. Об этом заявила на брифинге для иностранных журналистов первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"Президент [США Джо Байден] очень ясно давал понять, что мы видим будущее Украины в НАТО. И мы вместе со всеми союзниками по НАТО очень тесно работаем с Украиной, чтобы гарантировать, что она будет настолько готова, насколько это возможно, в кратчайшие сроки", - сказала Ким. Она комментировала вопрос о возможном членстве Украины в Североатлантическом альянсе в связи с приближением его очередного саммита.

Как сообщила 13 февраля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, блок не собирается направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды на предстоящем летом саммите в Вашингтоне. Эта встреча в верхах намечена на 9-11 июля.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции.