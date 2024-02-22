Reuters: ЕС снимет санкции с Воложа, Мндоянца, Гамбалека

По данным агентства, решение вступит в силу с 15 марта

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. ЕС снимет санкции с экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК "Система" Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Решение вступит в силу с 15 марта, когда действие черного списка против России будет официально продлено на 6 месяцев. В отношении этих трех фигурантов санкции продлены не будут.

Агентство утверждает, что на отмену санкций против Воложа повлияла "смена его поведения".

Ранее за отмену санкций против словака Гамбалека выступал премьер Словакии Роберт Фицо.

По информации источников Reuters, Венгрия настаивала в Комитете постоянных представителей ЕС на отмене санкций против бизнесмена Алишера Усманова и автогонщика Никиты Мазепина, однако остальные страны ЕС не пошли на это.