Белоруссия планирует в 2024 году получить истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-35М

Министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что в ближайшей перспективе обновление парка авиационной техники и вооружений продолжится

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии планируют в текущем году получить истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. Об этом во время торжественного собрания, посвященного белорусскому Дню защитников Отечества, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

"В текущем году планируется поставка самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35М. В ближайшей перспективе обновление парка авиационной техники и вооружений продолжится", - приводит его слова пресс-служба Минобороны.

"Благодаря тесному взаимодействию с предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси, а также высочайшему уровню военно-технического сотрудничества с нашей братской Россией только в прошлом году принято на вооружение более 200 образцов, закуплено и поставлено в войска около 300 тыс. единиц вооружения, военной техники и военно-технического имущества", - сообщил Хренин.

Министр напомнил о том, что в 2023 году на вооружение белорусской армии поступили, в частности, дивизионные комплекты ракетного оперативно-тактического комплекса "Искандер", полковой комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 и комплект ЗРК "Тор-М2", модернизированные ракетные комплексы В-300 "Полонез-М", бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80К, ударные вертолеты Ми-35М, широкая линейка беспилотных авиационных комплексов и современных средств разведки, связи и навигации, радиолокационные станции.