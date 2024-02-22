СМИ: Финляндия, вероятно, оставит закрытыми КПП на границе с Россией

В настоящее время КПП на границе с Россией закрыты решением кабмина страны до 14 апреля

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Финляндия, вероятно, оставит закрытыми автодорожные пункты пропуска на границе с Россией и после 14 апреля - срока, до которого действует решение кабмина. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Ilta-Sanomat.

"Полное открытие восточной границы вряд ли произойдет даже в апреле. Скорее всего, восточная граница останется закрытой или, в крайнем случае, будет открыта в очень ограниченном масштабе", - приводит издание слова неназванного источника.

МВД Финляндии в феврале вынесло для публичного обсуждения как минимум три законопроекта по ограничению прав беженцев, также создана рабочая группа, которая разрабатывает проект закона для борьбы с миграцией на границе с Россией. Ожидается, что все законопроекты будут в максимально сжатые сроки внесены в парламент и вступят в силу весной этого года.

В настоящее время КПП на границе с Россией закрыты решением кабмина Финляндии до 14 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.