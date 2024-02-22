Израильский беспилотник нанес удар по жилому дому на юге Ливана

Среди мирных граждан есть жертвы, их численность уточняется

БЕЙРУТ, 22 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал один из жилых домов в населенном пункте Кфар-Руммана на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал MTV. По его информации, ракета была выпущена по одной из квартир, в результате произошел пожар. Среди мирных граждан есть жертвы, их численность уточняется.

К месту происшествия прибыли спасатели и кареты скорой помощи Ливанского общества Красного Креста. Подъезд к дому перекрыт из опасений повторных ударов с воздуха.

Очевидцы, находящиеся на месте происшествия, не исключили, что целью атаки беспилотника была ликвидации одного из полевых командиров вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

14 февраля в городе Набатия при ударе израильских ВВС погиб командир диверсионного подразделения "Радван" шиитской милиции Али Мухаммед ад-Дебс. Во время атаки был разрушен жилой дом, погибли 13 человек, в том числе 5 детей, и не менее 11 получили ранения.

19 февраля по меньшей мере 14 человек, большинство из них сирийские рабочие, пострадали в результате удара израильских ВВС по складу нефтепродуктов на предприятии по обслуживанию электрогенераторов в предместье Эль-Газия на окраине города Сайда.

МИД республики направил в Совет Безопасности ООН жалобу на Израиль, потребовав принять необходимые меры с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации пограничного конфликта.