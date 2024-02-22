Хуситы заявили о применении "подводного вооружения" для атак в Красном и Аравийском морях

Лидер движения Абдель Малек аль-Хуси отметил, что это беспокоит противника

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" применяют "подводное вооружение" для осуществления своих операций против гражданских судов и военных кораблей в Красном и Аравийском морях. С таким утверждением выступил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси.

"[Военные] операции, проводимые в поддержку сектора Газа в Красном и Аравийском морях, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, продолжаются. И мы стремимся к их интенсификации. Возросло число таких операций, повысился их уровень, [для их осуществления] были задействованы ракеты, беспилотники и боевые катера. При проведении операций также стало использоваться подводное вооружение, и это беспокоит нашего противника", - подчеркнул лидер "Ансар Аллах" в обращении к своим сторонникам, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.