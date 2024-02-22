Глава МИД Турции заявил о необходимости реформы всей системы ООН

Хакан Фидан, в частности, отметил, что международная финансовая система должна быть более прозрачной и устойчивой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на министерской встрече Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро о необходимости реформы всей системы Организации Объединенных Наций (ООН) из-за неспособности ее Совета Безопасности урегулировать международные кризисы. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

По данным телекомпании, турецкий министр, выступая на сессии "Реформа глобального управления", отметил, что СБ ООН "не в состоянии предпринять шаги по многим вопросам, особенно по урегулированию кризиса в Газе, что бросает тень на престиж всей системы ООН". "Фидан подчеркнул, что необходима более демократическая, подотчетная система ООН, основанная на параметрах международного права", - приводят источники высказывания главы МИД Турции.

Фидан также сказал, что международная финансовая система должна быть более прозрачной и устойчивой, а финансовые институты - проводить политику, учитывающую интересы развивающихся и бедных стран. В противном случае, по его мнению, G20 не сможет достичь цели устойчивого развития.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов Совбеза Объединенных Наций (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 состоялось в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля. Центральными темами стали международные кризисы и реформа системы глобального управления, включая ООН. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.