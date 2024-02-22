Кабмин Финляндии намерен ограничить забастовки одними сутками

Также оно существенно ограничит запрет на сверхурочную работу и внесет другие изменения, снижающие роль профсоюзов в стране

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Финляндии намерено ограничить политические забастовки в стране 24 часами, существенно ограничит запрет на сверхурочную работу и внесет другие изменения, снижающие роль профсоюзов в стране. Об этом говорится в сообщении министерство труда и экономики.

Законопроекты будут представлены в парламент 29 февраля, ожидается, что новое законодательство вступит в силу 1 июля.

"Поправки к законодательству, подготовленные правительством, направлены на улучшение трудовых отношений. Уменьшение волнений на рынке труда повысит конкурентоспособность компаний, рост и привлекательность Финляндии как места для инвестиций", - сообщил в четверг на пресс-брифинге министр труда Арто Сатонен.

Реформа трудовой деятельности, намеченная кабмином Петтери Орпо, вызывает протест многочисленных профсоюзов в стране, которые в феврале провели обширные забастовки в различных отраслях экономики.