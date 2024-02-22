В Киеве откроют офис Программы ООН по населенным пунктам

В апреле Украину посетит исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Майкл Мыльнар

НАЙРОБИ, 22 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам Майкл Мыльнар намерен посетить Украину в апреле, чтобы оценить масштаб разрушений городской инфраструктуры и открыть офис в Киеве. Об этом он сообщил в ходе брифинга в штаб-квартире ООН в Найроби.

"Мы работает с украинскими властями и ассоциациями украинских городов, чтобы помочь им в планировании реконструкции на будущее. В апреле я совершу визит на Украину, чтобы оценить масштаб разрушений городской инфраструктуры и запустить новый офис, который Программа ООН по населенным пунктам откроет в Киеве", - сказал Мыльнар.