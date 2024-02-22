Глава МИД Ирана осудил необоснованные утверждения об использовании РФ иранского оружия

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что "повторение этих бездоказательных утверждений уже надоело"

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Тегеран осуждает необоснованные заявления о том, что Россия якобы использует иранское оружие на Украине. С такими словами выступил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной со своим венгерским коллегой Петером Сийярто пресс-конференции в Тегеране.

"В который раз уже осуждаем необоснованные обвинения против Ирана о том, что Россия использует иранское оружие в конфликте на Украине. Повторение этих бездоказательных утверждений уже надоело", - приводит слова министра агентство ISNA.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения информационным вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала СВО.