Reuters: Париж поддерживает кандидатуру и. о. премьера Нидерландов на пост главы НАТО

По данным агентства, президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал кандидатуру Марка Рютте еще на ранней стадии

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Франции поддерживают кандидатуру и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве республики.

По данным агентства, президент Франции Эмманюэль Макрон еще на ранней стадии поддержал кандидатуру Рютте.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил ранее, что останется в должности до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля минувшего года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.