Сийярто заявил, что Венгрия ожидает от Ирана ответственного поведения на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян провели переговоры и обсудили палестино-израильский конфликт

БУДАПЕШТ, 22 февраля. /ТАСС/. Венгрия ожидает от Ирана, равно как и от других стран, ответственного поведения, которое позволит не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Тегерана после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Главной темой состоявшихся между ними переговоров стал военный конфликт палестинского движения ХАМАС и Израиля. "Конфликт не удастся остановить на границе этой страны, если в него будет вовлечено хотя бы еще одно государство. По крайней мере может вспыхнуть региональная война, и мне даже не хотелось бы думать о ее дальнейших последствиях", - сказал глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто считает, что "сегодня главная задача международного сообщества - обеспечить предотвращение эскалации конфликта". Он добавил: "Со стороны всех действующих лиц требуется ответственное поведение, и в этом отношении нам явно нужен Иран".

Министр также обратил внимание на то, что официальные представители стран Евросоюза и НАТО редко бывают в Тегеране, хотя диалог необходим даже при существенных расхождениях во взглядах. "Хотел бы еще раз подчеркнуть важность предоставления министрам иностранных дел возможности разговаривать друг с другом, даже если у них разные позиции по стратегическим вопросам", - сказал Сийярто. Он добавил, что его встреча с Хосейном Амиром Абдоллахияном "стала возможной благодаря взаимному уважению двух стран, которое позволило им обменяться мнениями, хотя иранское правительство осознает, что Израиль является стратегическим партнером Венгрии".