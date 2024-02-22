Глава МИД Бразилии: вторая встреча глав МИД G20 пройдет на полях 79-й сессии ГА ООН

Мауро Виэйра отметил, что она будет открыта для всех членов организации, которые захотят выступить на темы, находившиеся в центре повестки заседаний вчера и сегодня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Вторая встреча руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) состоится в сентябре на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра по итогам второго дня заседаний глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

"Это была первая [встреча глав МИД], обычно проводится по одной встрече в год. Но бразильское председательство предложило и получило подтверждение проведения второй встречи в сентябре параллельно с открытием 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В этой встрече примут участие страны Группы двадцати, но она будет также открыта для всех членов ООН, которые захотят выступить <...> на темы, находившиеся в центре повестки заседаний вчера и сегодня", - сказал он.