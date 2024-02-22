Санду приветствовала санкции ЕС против нескольких граждан Молдавии

Президент страны заявила, что решение сигнализирует о том, что республика вместе с Евросоюзом сможет обеспечить безопасное будущее

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала решение Евросоюза включить в санкционный список несколько оппозиционных политиков, которые, по ее мнению, представляют угрозу национальной безопасности. Соответствующее сообщение она разместила в Х (ранее Twitter).

"Сегодня Совет ЕС принял решительные меры в плане санкций против тех, кто подрывает демократию в Молдавии. Этим мы получаем мощный сигнал о том, что вместе мы сможем обеспечить безопасное будущее", - написала президент, которая пользуется поддержкой правящей в стране проевропейской Партии действия и солидарности.

Ранее сегодня Совет ЕС проинформировал о введении санкций против шести человек "за подрыв верховенства права, стабильности и безопасности Молдавии". Как утверждается, в черный список попали политики и общественные деятели, близкие к молдавскому оппозиционеру Илану Шору, а также высокопоставленный сотрудник ФСБ России. В документе указывается, что этим лицам запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах сообщества подлежат блокированию.

С призывами принять меры против оппозиции к ЕС обращалась президент Молдавии, где с 2022 года проходят массовые акции протеста. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с падением уровня жизни, а оппозиция добивается досрочных выборов. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота, в стране вводился режим ЧП, была прекращена работа нескольких десятков телеканалов и сайтов, на оппозиционеров заведены уголовные дела.