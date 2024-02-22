Румыния уведомила союзников о выдвижении Йоханниса на пост генсека НАТО

На пресс-конференции в июле 2022 года румынский лидер сказал, что, если бы получил такое предложение, взвесил бы ситуацию очень серьезно

БУХАРЕСТ, 22 февраля. /ТАСС/. Румыния уведомила союзников по НАТО, что официально выдвигает президента страны Клауса Йоханниса на пост генерального секретаря альянса. Об этом сообщила корреспондент Bloomberg в Белом доме Джулия Джейкобс в X (ранее Twitter).

"Румыния уведомила других членов НАТО, что намеревается выдвинуть президента страны Клауса Йоханниса кандидатом на должность генерального секретаря НАТО, - написала она. - Это усложнит усилия других союзников по назначению Марка Рютте будущим генеральным секретарем НАТО".

Президентская администрация ответила на соответствующий запрос портала G4media, что "не комментирует слухи", однако источники портала в правительстве подтвердили информацию.

Ранее Bloomberg сообщал, что и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, кандидатуру которого поддержали США, Германия и Франция, не может собрать достаточно голосов из-за противодействия восточных союзников - Болгарии, Венгрии, Турции и Румынии. Ожидается, что США объявят имя следующего генсека НАТО на саммите альянса в Вашингтоне в июне.

На пресс-конференции в июле 2022 года Йоханнис сказал, что "если бы мне сделали такое предложение, я взвесил бы ситуацию очень серьезно и потом сделал бы публичное заявление".

В январе этого года также агентство Bloomberg сообщало, что Йоханнис, срок президентских полномочий которого истекает в конце этого года, намерен бороться за пост главы Евросовета.