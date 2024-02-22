Глава МВД Финляндии заявила, что граница с РФ останется, скорее всего, закрытой

В настоящее время КПП на границе с РФ закрыты решением правительства республики до 14 апреля

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Пропускные пункты на границе с Россией останутся, скорее всего, закрытыми, так как в Финляндии не видят никаких изменений в ситуации с просителями убежища. Об этом заявила глава МВД республики Мари Рантанен.

"Я не могу сказать, сможем ли мы открыть границу. Но пока по крайней мере кажется, что в этом вопросе нет никаких изменений", - приводит издание Yle ее слова.

Уточняется, что оценка финских властей по поводу числа граждан третьих стран, находящихся на российской стороне и стремящихся попасть в Финляндию, не изменилась.

В настоящее время КПП на границе с РФ закрыты решением правительства республики до 14 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.