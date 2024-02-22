Подкомиссия МО Польши уничтожила и потеряла обломки разбившегося под Смоленском Ту-154М

Заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик сообщил, что прокуратура передала всего 23 обломка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подкомиссия Министерства национальной обороны Польши, занимавшаяся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб бывший тогда президентом Польши Лех Качиньский, уничтожила и потеряла часть обломков разбившегося лайнера. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

"Прокуратура передала подкомиссии [Антония] Мачеревича 23 обломка разбившегося под Смоленском самолета [Ту-154М]. Доказательства были приняты без протокола и акта. Эти детали были сданы на хранение подкомиссии. Пять обломков были отправлены на экспертизу. Эти фрагменты были уничтожены", - указал замглавы польского оборонного ведомства, слова которого приводит радиостанция RMF FM.

Томчик также добавил, что некоторые из оставшихся обломков "были утеряны подкомиссией".

Катастрофа под Смоленском

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей (TAWS). Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

Закрытие комиссии

В октябре 2015 года к власти в Польше пришла правая партия "Право и справедливость". Новое правительство объявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением бывшего тогда главой Минобороны Антония Мачеревича (2015-2018 гг.) была создана подкомиссия Министерства обороны по расследованию обстоятельств смоленской авиакатастрофы с целью опровергнуть выводы официального расследования МАК и доказать, что на борту Ту-154М произошел теракт.

15 декабря 2023 года Министерство обороны Польши сообщило о решении закрыть подкомиссию и намерении создать специальную группы, которая займется анализом всех аспектов деятельности ликвидированного органа.

Как ранее заявил Томчик, подкомиссия скрывала факты, противоречащие ее версии о взрыве на борту лайнера. Кроме того, ни один из ее представителей ни разу не был в Смоленске и не изучал обстоятельства катастрофы на месте. Деятельность подкомиссии, по словам Томчика, обошлась польским налогоплательщикам в 33 млн злотых (около $8,5 млн), из которых 12,5 млн злотых (около $3,2 млн) пришлись на зарплаты членов комиссии.