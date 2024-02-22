Авиация коалиции США четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии за сутки

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в стране контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 12 обстрелов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Авиация проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии за последние сутки четыре раза нарушила воздушное пространство арабской республики в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей Typhoon и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt", - отметил Кулить в ходе брифинга. По его словам, беспилотники коалиции за сутки дважды нарушили протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

В идлибской зоне деэскалации, добавил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано 12 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).