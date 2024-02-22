МИД Египта: глобальное управление нужно реформировать для решения геополитических проблем

Глава ведомства страны Самех Шукри полагает, что необходимо также реформировать глобальную финансовую систему и реструктурировать Всемирную торговую организацию

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Каир уверен, что система глобального управления нуждается в реформировании, чтобы она могла решать геополитические кризисы и проблемы, стоящие на пути устойчивого развития ряда государств. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе выступления на встрече глав МИД Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

"Развивающиеся страны сейчас сталкиваются с вызовами, которые требуют реформирования системы глобального управления таким образом, чтобы она смогла разрешать геополитические кризисы и первостепенные задачи, стоящие перед государствами, которые реализуют программы устойчивого развития, в первую очередь [решать] проблему бедности", - приводит его слова МИД Египта на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Шукри полагает, что необходимо также реформировать глобальную финансовую систему и реструктурировать Всемирную торговую организацию. Кроме того, глава египетского внешнеполитического ведомства выразил надежду на увеличение финансирования развивающихся стран, а также на создание соответствующих глобальных инструментов для того, чтобы облегчить растущим экономикам доступ к выделенным средствам.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 состоялось в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля. Центральными темами стали международные кризисы и реформа системы глобального управления, включая ООН. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.