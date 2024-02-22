Блинкен заявил о создании механизма обмена данными о пусках ракет КНДР

Разработку вели США, Республика Корея и Япония, отметил госсекретарь Соединенных Штатов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония завершили разработку трехстороннего механизма обмена данными о ракетных пусках КНДР и долгосрочного плана совместных военных учений. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на трехсторонней встрече, в которой приняли участие министры иностранных дел Республики Корея и Японии Чо Тхэ Ёль и Ёко Камикава.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон, Сеул и Токио вели в последние месяцы активную работу над реализацией договоренностей, достигнутых в августе 2023 года на трехстороннем саммите в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). "С тех пор мы продвинулись вперед с ключевыми обязательствами, включая завершение работы над трехсторонним механизмом обмена данными о ракетных пусках и подготовки долгосрочного плана [совместных] военных учений, проведение первого трехстороннего диалога по региону Индийского и Тихого океанов, укрепление сотрудничества в регионах Индийского и Тихого океанов в сфере развития и запуск сотрудничества по ключевым передовым технологиям, в том числе квантовые вычисления", - сказал шеф американской дипломатии. Его встреча с южнокорейским и японским коллегами состоялась на полях совещания глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, по словам Блинкена, США, Южная Корея и Япония выполняют договоренности о проведении оперативных консультаций и координации действий в ответ на "общие вызовы в сфере безопасности". "Наше сотрудничество и координация с ближайшими союзниками важнее, чем когда бы то ни было, если учитывать нарастающие региональные вызовы, включая провокационные действия КНДР и ее военное сотрудничество с Россией", - утверждал госсекретарь.

Договоренности об обмене в режиме реального времени разведывательной информацией о ракетных пусках и наращивании совместных учений были достигнуты на встрече лидеров США, Республики Корея и Японии, состоявшейся 18 августа 2023 года в Кэмп-Дэвиде. Как пояснял в конце августа прошлого года пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, создаваемый механизм обмена информацией "позволит улучшить совместный процесс обнаружения и оценки запусков ракет КНДР". Цель, по словам Райдера, заключается в том, чтобы гарантировать способность трех сторон "расширить и ускорить любого рода коммуникационные процессы в случае возникновения потенциальной кризисной ситуации".