В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в шести украинских регионах, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены прозвучали в Днепропетровской и Одесской областях. Позже предупреждение начало действовать в Николаевской и Харьковской областях. Кроме того, в красную зону попали Кировоградская и Полтавская области.

Ранее предупреждение порядка 20 минут действовало в Днепропетровской и Харьковской областях.

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