В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в шести украинских регионах, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены прозвучали в Днепропетровской и Одесской областях. Позже предупреждение начало действовать в Николаевской и Харьковской областях. Кроме того, в красную зону попали Кировоградская и Полтавская области.
Ранее предупреждение порядка 20 минут действовало в Днепропетровской и Харьковской областях.
В новость внесены изменения (23:14 мск) - добавляется информация об областях