Kan: военный кабмин Израиля решил направить делегацию на консультации по cделке с ХАМАС

Она отправится в Париж 23 февраля

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Узкий военный кабмин Израиля, в который входят ключевые министры правительства страны, принял решение направить израильскую делегацию 23 февраля в Париж для консультаций с представителями США, Катара и Египта по сделке с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила радиостанция Kan, отметив, что это решение еще должно подтвердить израильское правительство в полном составе.

По данным радиостанции, израильскую делегацию возглавит директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа.

Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс 23 февраля направится в Париж для участия в переговорах с представителями Катара, Египта и Израиля по вопросу освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.

По информации газеты The Times of Israel, военный кабмин принял решение направить делегацию на переговоры единогласно после того, как появились сообщения об определенной гибкости, которую продемонстрировало движение ХАМАС в контактах по условиям сделки. Кроме того, повлияло давление со стороны Вашингтона, который настаивает на заключении соглашения, указывает издание.

По данным источников портала Axios, администрация США рассчитывает достичь договоренностей по освобождению заложников ХАМАС до начала священного для мусульман месяца Рамадан, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. Таким образом в США рассчитывают добиться установления паузы в боях в секторе Газа на время Рамадана.

О новой сделке с ХАМАС

28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже". При этом он подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа.

21 февраля министр в израильском военном кабинете Бени Ганц в ходе брифинга в Тель-Авиве заявил о "первоначальных признаках" продвижения к новой сделке с ХАМАС по освобождению заложников. ХАМАС ранее требовало прекращения огня на 4,5 месяца, в течение которых обещало поэтапно освободить оставшихся заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем 1,5 тыс. палестинских заключенных, в том числе 500 человек, отбывающих пожизненное заключение. Кроме того, движение настаивало на том, чтобы Израиль отвел свои войска к границе сектора Газа на время перемирия, а также снял ограничения на ввоз продовольствия и обеспечил возвращение жителей на север анклава.