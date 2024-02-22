Глава МИД Бразилии: страны G20 считают, что международным институтам нужна реформа

Мауро Виэйра заявил, что все страны Группы двадцати признают "важность ООН с точки зрения обеспечения мира и безопасности, а также содействия устойчивому развитию"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Все участники встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро согласились с тем, что основным международным институтам нужны серьезные реформы. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра по итогам заседания.

"На сегодняшней сессии речь шла о реформе институтов глобального управления. Бразилия считает это срочным и важным вопросом. Все согласились, что основным многосторонним институтам, включая ООН, ВТО, Всемирный банк, МВФ и другие, требуется реформирование, чтобы адаптироваться к стоящим перед ними вызовам", - сказал он.

Виэйра отметил, что все страны Группы двадцати признают "важность ООН с точки зрения обеспечения мира и безопасности, а также содействия устойчивому развитию". "Поэтому все отметили, что важно придать импульс обсуждению реформы организации и особенно ее Совета Безопасности, возможности включить в него новых постоянных и непостоянных членов", - добавил глава бразильского внешнеполитического ведомства.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати, Россия при расширении Совета Безопасности ООН будет поддерживать исключительно представителей Африки, Азии и Латинской Америки. По словам Лаврова, такую же позицию занимают многие другие страны, "которые понимают неприемлемость не только сохранения, но и расширения перепредставленности западных государств непропорционально их реальному вкладу в мировую политику".