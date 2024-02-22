В Иране сообщили о завершении первого этапа строительства АЭС "Карун"

Глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами заявил, что следующий этап строительства заключается в заливке бетона для фундамента станции

ДУБАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Первый этап строительства атомной электростанции "Карун" на юго-западе Ирана завершен. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в ходе рабочей поездки в провинцию Хузестан.

"В прошлом году на участке, определенном под строительство Карунской электростанции, мы начали оборудовать площадку для ее сооружения, и сегодня мы заявляем об окончании первого этапа - подготовки грунта к созданию фундамента", - приводит его слова агентство Tasnim. По информации Эслами, мощность АЭС "Карун" будет составлять 300 МВт.

Как сообщил иранский чиновник, следующий этап строительства заключается в заливке бетона для фундамента АЭС, "который, вероятно, будет завершен осенью".

25 октября 2023 года глава ОАЭИ объявил, что Иран начал строить новую атомную станцию "Карун", мощность которой составит не менее 300 МВт.

19 июля 2023 года иранский телеканал Press TV со ссылкой на Эслами информировал, что Иран планирует построить пять АЭС в своей прибрежной полосе к 2041 году. Тогда глава ОАЭИ заявил, что определены пять мест для строительства электростанций и уже предприняты первые шаги по подготовке к проекту.