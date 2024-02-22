ЦАХАЛ сообщил об ударах по районам в Ливане, откуда велись обстрелы Израиля

Истребители Армии обороны еврейского государства атаковали строение, где были выявлены террористы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов в ответ на ракетные и минометные обстрелы израильской территории из Ливана.

"За последние несколько часов было зафиксировано множество запусков [ракет и снарядов] по районам [населенных пунктов] Зарит и Метула на севере Израиля. В ответ солдаты ЦАХАЛ атаковали районы [в Ливане], откуда велся огонь", - говорится в сообщении. Кроме того, "в течение дня артиллерия ЦАХАЛ вела огонь с целью устранения угроз в некоторых районах южного Ливана", сообщили также в армейском ведомстве.

Солдаты "засекли передвижение террористов, вошедших в военное строение "Хезболлах" в районе Блиды [на юге Ливана]", продолжили в пресс-службе. "После идентификации истребители ЦАХАЛ были подняты в воздух и нанесли удар по строению, где были выявлены террористы", - добавили военные.